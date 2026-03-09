Bomberos controlan incendio en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un conato de incendio registrado en una casa-habitación ubicada sobre el Bulevar Hidalgo y la calle Monclova del barrio Cuatro de esta Villa, generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El incidente alarmó a vecinos del lugar, quienes observaron la presencia de humo proveniente del interior del domicilio. De acuerdo con los primeros reportes, el propietario del domicilio fue identificado con el nombre de Mario Alberto N de 43 años de edad.

Elementos de Bomberos y Protección Civil a cargo del ingeniero Víctor Guajardo Loo, acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas contiguas.

El funcionario informó que, tras las labores de inspección, se determinó que el siniestro pudo haberse originado por un corto circuito en las instalaciones eléctricas de la vivienda.

Este desperfecto habría provocado que el fuego consumiera diversos enseres domésticos. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales en el interior de la casa.

Los elementos de bomberos realizaron maniobras de ventilación y aseguraron el área para descartar riesgos adicionales.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus hogares y a contar con medidas preventivas básicas, como extintores y detectores de humo, para reducir el riesgo de accidentes similares.

El caso quedó bajo seguimiento de Protección Civil para evaluar los daños y brindar recomendaciones al afectado.