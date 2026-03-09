Tres lesionados tras accidente en San Juan de Sabinas: vehículo casi cae al río

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Los tres integrantes de la familia que estuvo a punto de caer al río con todo y vehículo, se recuperan satisfactoriamente de los golpes contusos que sufrieron.

Tras el percance vehicular registrado en la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta la Villa de San Juan con la ciudad de Nueva Rosita, lo que generó la movilización inmediata de los cuerpos de auxilio, los afectados recibieron pronta atención médica.

El hecho ocurrió en el parque Los Sabinitos del Río Sabinas en el municipio de San Juan de Sabinas, situación que causó alarma entre los automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta tipo Voyager presuntamente dormitó al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad e impactara contra un objeto fijo.

Tras el choque, el vehículo quedó varado en medio de los cuatro carriles de circulación, siendo remolcado y retirado del perímetro.

El tripulante viajaba acompañado de su esposa e hija, quienes resultaron con lesiones leves, recibiendo atención prehospitalaria por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar.

Elementos policiacos abanderaron el tramo carretero realizando maniobras para retirar la camioneta y restablecer la circulación en dicha vía.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al manejar, especialmente en trayectos largos, recordando la importancia de descansar adecuadamente antes de emprender viajes para evitar percances derivados del cansancio o la somnolencia.