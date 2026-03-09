Bomberos controlan incendio en casa en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un incendio registrado en una casa-habitación ubicada en la calle Privada Galeana número 159, al norte con Presidente Cárdenas del barrio Tres de esta Villa, movilizó a los elementos del cuerpo de bomberos.

La rápida intervención de los socorristas evitó que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. El propietario del inmueble, identificado como Javier N, de 70 años de edad, resultó afectado luego de que el fuego consumiera parte de su vivienda.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el siniestro se originó a raíz de un corto circuito en las líneas eléctricas de la casa colindante, lo que provocó que las llamas alcanzaran su domicilio.

El director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que los daños se concentraron principalmente en los largueros de madera del techo, los cuales quedaron debilitados tras la intensidad del fuego.

Los bomberos realizaron maniobras de control y enfriamiento para asegurar la zona y evitar un nuevo brote de incendio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Los vecinos del sector colaboraron alertando a las autoridades y permanecieron atentos mientras se desarrollaban las labores de sofocación. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas y atender cualquier desperfecto, con el fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de las familias y su patrimonio.