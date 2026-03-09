Contactanos
Coahuila

Brigada Mejora Tu Salud: Carlos Jiménez Villarreal atiende a Sabinas

La brigada Mejora Tu Salud en Puente Negro ofreció vacunación y atención médica a la comunidad.

Por Teresa Muñoz - 09 marzo, 2026 - 08:00 p.m.
      SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que de manera conjunta con dependencias como la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Mejora Coahuila y el ICATEC se llevó a cabo la brigada 'Mejora Tu Salud' en el salón ejidal de la comunidad de Puente Negro.

       

      En esta brigada se contó con módulos de vacunación contra sarampión, influenza y COVID, para completar esquemas de vacunas en adultos, niños y jóvenes, detecciones, consulta general, medicamentos, vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, fumigación, entrega de abate, módulos de vida saludable, salud sexual y el programa insignia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Tarjeta de la Salud Popular.

       

      Jiménez Villarreal puntualizó que, bajo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, se llevan hasta las comunidades, barrios y ejidos todos estos programas y servicios del gobierno del estado.

      Por último, mencionó que se continuará trabajando con este tipo de acciones para poder llegar a toda la población que reside en los municipios de la Región Carbonífera.

