Invitan en Saltillo a pagar predial con descuento y sorteo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los contribuyentes a realizar el pago de su predial y aprovechar el 5 por ciento de descuento y la posibilidad de participar en el sorteo "Por Amor a Saltillo".

Con ello, podrán tener la oportunidad de ganar uno de los 50 premios de 10 mil pesos cada uno.

Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, mencionó que además de ponerse al corriente con sus contribuciones, la ciudadanía lo puede ver reflejado en obras, acciones y programas en toda la ciudad.

Informó que quienes deseen realizar el pago de manera presencial pueden hacerlo en las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Otra opción para hacerlo es en la caja ubicada en el Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Álvarez Cuéllar señaló que, para comodidad de la ciudadanía, se mantienen los módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, todos con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La tesorera municipal señaló que se cuenta con opciones para el pago del predial en línea sin necesidad de salir de casa en www.saltillo.gob.mx; la plataforma Saltillo Fácil, en www.saltillofacil.gob.mx; o bien, Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/.

Asimismo, se puede emitir el pago a través del Chat Bot del Municipio de Saltillo en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1, "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo.

Se dio a conocer además que se mantiene el 50 por ciento de descuento en los recargos de quienes tengan adeudos de años anteriores.