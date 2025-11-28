Bomberos controlan incendio en vivienda de Progreso, San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- La mañana de este viernes se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle 20 de Noviembre, en la colonia Progreso del municipio de San Juan de Sabinas, generando una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro fue reportado por el ciudadano Víctor N, quien alertó a la base de bomberos local al percatarse del humo que salía del domicilio. Gracias a su oportuna intervención, los elementos del cuerpo de bomberos acudieron de inmediato al lugar para controlar la situación.

A su llegada, los apagafuegos lograron contener las llamas antes de que se propagaran a viviendas aledañas, evitando así consecuencias mayores. La rápida respuesta fue clave para mitigar los daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que el incendio fue provocado por un corto circuito en el sistema de cableado eléctrico del inmueble. Las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para confirmar esta hipótesis.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus hogares y prevenir este tipo de incidentes.