Resguardan a tres menores en Múzquiz tras cateos de la Fiscalía

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tres menores de edad, de entre 8 y 12 años, fueron resguardados por la subdelegada de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), licenciada Lorena Long Guedea, como resultado de diversos cateos realizados en inmuebles del municipio de Múzquiz por parte de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

La funcionaria informó que los menores fueron entregados a sus abuelos, quienes se harán cargo de su cuidado mientras se determina su situación legal y familiar de sus padres. Esta acción forma parte del protocolo que se activa cuando, durante operativos judiciales, se detecta la presencia de menores relacionados con personas detenidas.

Long Guedea explicó que, en estos casos, la PRONNIF es notificada de inmediato para intervenir y garantizar la protección de los menores. "Buscamos a los familiares más cercanos para que se hagan responsables de los niños, y hasta ahora no ha sido necesario trasladarlos a la Casa Hogar de Nueva Rosita", señaló.

Sin embargo, advirtió que, de no localizarse familiares cercanos, los menores serían canalizados a un refugio temporal para salvaguardar su integridad. La subdelegada destacó la importancia de contar con redes familiares que puedan brindar apoyo en situaciones de emergencia.

Finalmente, la licenciada alertó sobre el creciente número de reportes por omisión de cuidados, especialmente en casos donde las madres de familia, con edades entre los 20 y 30 años, enfrentan problemas de drogadicción. "Las escuelas han reportado ausentismo escolar, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades para actuar de manera oportuna y proteger a los menores en situación de vulnerabilidad, externó.