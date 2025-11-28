Saltillo refuerza seguridad: 300 nuevos policías antes de 2025

SALTILLO, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Saltillo desplegará un refuerzo integral en materia de seguridad durante el cierre de 2025, acompañado de un plan de crecimiento en su estado de fuerza que contempla la incorporación de 300 nuevos elementos antes de concluir la administración de Javier Díaz.

El alcalde informó que, a partir de diciembre, los integrantes de los 16 agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana suspenderán días francos y vacaciones con el fin de intensificar la vigilancia en una temporada marcada por los aguinaldos, el aumento de compras y la alta movilidad ciudadana.

¿Qué medidas se implementarán para la seguridad?

La medida busca garantizar tranquilidad para las familias y evitar que la actividad comercial sea aprovechada por la delincuencia.

En la más reciente mesa de seguridad, Díaz señaló que los índices delictivos en Saltillo registran reducciones de doble dígito respecto a 2024, un avance que calificó como positivo pero insuficiente para bajar la guardia.

Adelantó que el 2026 contemplará una mayor inversión en tecnología, orientada a mejorar sistemas de vigilancia y la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo.

¿Cómo se fortalecerá la fuerza policial en Saltillo?

Sobre la conformación de nuevos policías, explicó que la capital coahuilense mantiene dos generaciones anuales dentro de su academia, y que la segunda del año está por graduarse. El compromiso establecido desde el inicio del gobierno municipal es sumar 100 elementos por año para alcanzar los 300 adicionales al término de la administración, con el propósito de fortalecer los 16 agrupamientos y ampliar la cobertura operativa en toda la ciudad.

Díaz también destacó que Saltillo trabaja bajo un modelo de coordinación permanente con corporaciones estatales y federales. Indicó que cada cateo realizado en el municipio involucra a la Policía Municipal, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Fiscalía de la República, Marina, Ejército y Guardia Nacional, lo que permite "tiros de precisión" y respuestas más efectivas ante cualquier hecho delictivo.