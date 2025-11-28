Coahuila avanza en inversiones y crecimiento económico para 2025

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, presentó los resultados económicos correspondientes a 2025, destacando el crecimiento sostenido, la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la presencia de Coahuila en mercados internacionales.

Según el funcionario, el estado avanza con paso firme hacia la consolidación de una economía más competitiva, diversificada y vinculada con sectores estratégicos a nivel global. Olivares subrayó que Coahuila se encuentra preparado para competir en industrias clave y aprovechar las oportunidades derivadas del contexto económico internacional: "Nuestro objetivo es fortalecer la economía, consolidar nuevos proyectos de inversión y generar oportunidades para todos. Un Coahuila más próspero y competitivo es posible y está a nuestro alcance", expresó.

¿Qué estrategias se están implementando?

Como parte de la estrategia nacional de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, el estado participa en dos regiones prioritarias: la Carbonífera, enfocada en impulsar la agroindustria, las tecnologías avanzadas y nuevas vocaciones industriales; y la Región Centro, que continúa fortaleciendo su liderazgo en el sector metalmecánico y en cadenas productivas de alto rendimiento.

El titular de Economía señaló que la integración de Coahuila al Plan México 2024-2030 y la instalación del Comité Promotor de Inversiones han sido factores decisivos para acelerar la atracción de capital. Estas acciones han permitido el desarrollo de nuevos proyectos, mayor productividad regional y una mejor articulación con inversiones nacionales e internacionales.

¿Cómo se ha fortalecido la presencia internacional de Coahuila?

Además, la entidad ha intensificado su presencia en el extranjero mediante misiones comerciales y participación en foros globales como la gira económica por Europa, el Auto Show de Detroit, la feria Hannover Messe en Alemania, el North Capital Forum y encuentros estratégicos en Texas, Arizona y Washington D. C. En estos espacios, detalló, Coahuila logró reunirse con más de 470 empresarios, consolidando alianzas con corporativos como Stellantis, Aptiv, Magna, General Motors, Martinrea, Hylex, BorgWarner y Siemens.

A pesar del entorno internacional complejo, Olivares informó que esta administración ha logrado concretar más de 170 nuevos proyectos de inversión provenientes de 17 países, con un capital superior a 152 mil millones de pesos y la proyección de 66,228 empleos formales. Estas cifras, afirmó, reflejan la confianza del sector empresarial en la estabilidad y el potencial de Coahuila.

El estado también ha reforzado sus relaciones diplomáticas y comerciales con más de 27 países, entre ellos Austria, Alemania, Canadá, Filipinas, Suecia y miembros de la Unión Europea.

¿Qué innovaciones se están implementando en Coahuila?

En materia de innovación, destacó la firma de un convenio con la Universidad Estatal de Arizona en el marco del Foro de Semiconductores México–Estados Unidos, cuya finalidad es fortalecer la industria 4.0 y abrir nuevas oportunidades de investigación y capacitación.

En el área de infraestructura y logística, Olivares anunció la ampliación del horario del cruce aduanal en Ciudad Acuña y el comienzo de la expansión de la ruta fiscal en Piedras Negras, que conectará la entrada de la ciudad con el Puente Internacional II. Asimismo, Saltillo recuperó su conectividad aérea con la reactivación de vuelos comerciales, y actualmente se realizan estudios para la posible apertura de una ruta directa entre la capital coahuilense y Estados Unidos.

Finalmente, Olivares adelantó que uno de los enfoques centrales para el resto del año será el impulso a las MIPYMES y a los emprendedores, sectores esenciales para el fortalecimiento de la economía local.