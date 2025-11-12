Bomberos controlan incendios en carretera Múzquiz y calle Emiliano Zapata

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del cuerpo de bomberos lograron controlar dos incendios de gran magnitud, uno de ellos sobre la carretera estatal número 20 tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen, a la altura del rancho La Gaviota, y otro más sobre la calle Emiliano Zapata que conecta con el Libramiento del Ejido La Cuchilla, provocando el cierre momentáneo de dicho lugar a los automovilistas.

El siniestro en la cabecera municipal se generó pasadas las 18:00 horas, generando alarma entre automovilistas que transitaban por la zona, debido a la intensidad de las llamas y la presencia de humo que reducía la visibilidad.

El director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que la rápida intervención de los bomberos permitió contener el fuego antes de que se propagara a zonas habitadas o áreas de vegetación más extensas.

Las labores de combate se realizaron con apoyo de unidades especializadas y equipo, logrando controlar las llamas.

Posteriormente, los cuerpos de emergencia se desplazaron al libramiento de La Cuchilla para combatir un segundo incendio en pastizal, lo que impidió la visibilidad de los automovilistas.

Las llamas se extendieron rápidamente debido a las condiciones del terreno, generando una intensa movilización de unidades de emergencia en la zona.

Ante la situación, personal de Seguridad Pública del Mando Coordinado, bajo la dirección de José Ponce Sánchez, procedió al cierre temporal de la calle Emiliano Zapata para salvaguardar la integridad de los conductores de vehículos.

Esta medida facilitó además las labores de enfriamiento y control del fuego por parte de los bomberos, evitando riesgos tanto para los elementos de rescate como para la ciudadanía.

La circulación vehicular finalmente fue reabierta a los automovilistas, mientras los elementos policiacos exhortaron a la población a denunciar cualquier anomalía que observen en dicho tramo.