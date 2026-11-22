NUEVA ROSITA, Coah.- El director de la base de bomberos en el municipio de San Juan de Sabinas, licenciado Roberto Ramos García, exhortó a la ciudadanía a no introducir anafres a los domicilios en temporada invernal, durante la estadía de los frentes fríos.

Explicó que ya se sienten las temperaturas bajas y se prevé que bajen más, por lo que lo primero es cuidarse y mantenerse abrigados, primordialmente, aseveró el funcionario.

En caso de encender calentadores o chimeneas, pidió tener ventilación para evitar la acumulación de dióxido de carbono o gases tóxicos y, si no es necesario, no encenderlos.

Informó que hasta el momento no se han registrado reportes ni incidentes por esta situación, y destacó que la ciudadanía, a comparación del año pasado, acata las indicaciones que se les dan.

Señaló que las personas están respondiendo porque anteponen su salud y su vida ante cualquier otra situación y buscan otras maneras de mitigar las situaciones climáticas.

De igual forma, destacó tener cuidado con las instalaciones de gas, las válvulas de paso y todo lo que tenga que ver además con veladoras, para evitar incendios con lamentaciones.