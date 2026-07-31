Óscar Ríos clausura curso de verano en Nueva Rosita: éxito en actividades recreativas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la clausura del curso de verano "Mis Vacaciones en DIF", organizado por el Sistema Municipal DIF, en el que participaron decenas de niñas y niños del municipio con actividades recreativas, deportivas y formativas durante el periodo vacacional.

A lo largo del programa, las y los asistentes realizaron dinámicas de aprendizaje, actividades físicas, manualidades y ejercicios prácticos impartidos por maestros, instructores y personal de distintas dependencias municipales.

Además, recibieron pláticas y demostraciones de las áreas de Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública y del Departamento de Salud del DIF Municipal sobre prevención, autocuidado y los servicios que brindan a la comunidad.

Durante la ceremonia de clausura, el alcalde agradeció la confianza de los padres de familia por permitir que sus hijos participaran en el curso y reconoció el trabajo realizado por el equipo del DIF Municipal.

"Quiero felicitar a Karina Ríos, presidenta honoraria del DIF, y a todo el gran equipo por la realización de este curso. En este gobierno priorizamos a nuestra niñez; las niñas y los niños se divirtieron, aprendieron y disfrutaron de unas vacaciones sanas y llenas de actividades. Gracias a los padres de familia por la confianza de dejarnos cuidar y enseñar a sus pequeñitos", expresó Óscar Ríos Ramírez.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Karina Yanet Ríos Ornelas, reconoció el compromiso del personal que hizo posible el desarrollo del curso y agradeció la participación de docentes, instructores deportivos, elementos de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, personal del Departamento de Salud del DIF, así como de los equipos de cocina, limpieza y logística.

Durante las jornadas, las niñas y los niños también recibieron diariamente almuerzo y comida como parte de la atención integral brindada por el programa.

En la clausura estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Fernando Mondragón Aguilar; el director del Sistema Municipal DIF, Alberto Berrones, y funcionarios de la administración municipal, quienes reiteraron el compromiso de fortalecer acciones en favor de la niñez de San Juan de Sabinas.