Laura Jiménez Gutiérrez presenta candidatas a Reina de la Feria en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, presidió la presentación de las cinco candidatas oficiales a Reina de la Feria Santa Rosa de Lima 2026, quienes recibieron la banda que las distingue como participantes oficiales del proceso de elección de la representante de las fiestas grandes del municipio.

Dicho evento se realizó en el área de la palapa del Parque Recreativo La Cascada, donde estuvieron presentes Nikole Martínez, Team Rojo; Karen Fabiola, Team Rosa; Ángela Lerma, Team Negro; Melinna Suárez, Team Blanco, en tanto Aiko Yamamoro, Team Azul no pudo asistir. Durante su presentación, cada una de las participantes explicó los motivos por los que desea convertirse en Reina de la Feria Santa Rosa de Lima 2026, además de agradecer el respaldo de las autoridades municipales y la preparación recibida por parte de la licenciada Amira Flores, responsable de instruirlas durante el proceso.

La alcaldesa destacó que en esta edición participan jóvenes provenientes también de los minerales de Villa de Esperanzas y Villa de Palaú, lo que amplía la representación de las distintas comunidades del municipio en la elección. Jiménez Gutiérrez deseó éxito a todas las participantes y aseguró que cuentan con el talento y la belleza para representar dignamente al Pueblo Mágico de Múzquiz. Asimismo, agradeció la presencia de Jizzelle Vázquez, Reina de la Feria Santa Rosa de Lima 2025.

Durante el evento, el tesorero de la Presidencia Municipal, Francisco Javier García Ochoa, reconoció también el respaldo de los patrocinadores.

Por su parte, Amira Flores, responsable del reinado, informó que la elección se realizará mediante votación, donde cada voto tendrá un costo de un peso. Las candidatas llevarán a cabo diversas actividades para promover su participación y reunir votos, mientras que la nueva reina será dada a conocer el 16 de agosto en la plaza Hidalgo del Centro Histórico de Múzquiz.