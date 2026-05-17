Convulsiona en el autobús

SABINAS, COAH. - Una joven identificada como Breidi Margarita Machi Cázares, conocida popularmente entre habitantes de la región carbonífera como "La Pelona", fue auxiliada por cuerpos de emergencia luego de sufrir convulsiones mientras viajaba en un autobús del transporte público de la ruta Sabinas–Nueva Rosita, durante la noche del sábado.

¿Cómo ocurrió el episodio convulsivo?

De acuerdo con los primeros reportes, la joven, quien presenta discapacidad intelectual, regresaba a su domicilio cuando comenzó a presentar una crisis convulsiva al interior de la unidad, situación que alarmó a los pasajeros, quienes solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

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Usuarios del transporte público señalaron que, derivado del episodio, Breidi cayó sobre el piso del autobús, motivo por el cual fue necesaria la rápida intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de auxilio, quienes arribaron para brindarle atención prehospitalaria.

Acciones de los cuerpos de emergencia

Tras ser estabilizada en el lugar, la joven fue trasladada al hospital general de la ciudad para recibir valoración médica y continuar con su atención especializada, mientras familiares permanecieron atentos a su evolución clínica.

Autoridades informaron que el estado de salud de "La Pelona" fue reportado como estable, destacando además la pronta reacción de los pasajeros y de los cuerpos de emergencia, cuya intervención permitió atender oportunamente la situación registrada en la unidad de transporte público.