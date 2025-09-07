Acciones de bienestar y salud llegan a la Comunidad Negros Mascogos

Múzquiz, Coah. – En un esfuerzo conjunto por acercar servicios de salud y programas de bienestar a las familias, el Ayuntamiento de Múzquiz, en coordinación con la Secretaría de Salud, llevó a cabo brigadas multidisciplinarias en la Comunidad de los Negros Mascogos.

La jornada fue encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien reiteró su compromiso con las comunidades más representativas y con gran valor histórico de la región.

Durante el evento también estuvieron presentes el Dr. Carlos Jiménez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3; Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora Coahuila; el Dr. Jorge Cervera Mata, director del Centro de Salud; así como el regidor de la comunidad, Raúl Torralba Amador.

Las brigadas incluyeron atención médica general, programas preventivos, consultas de especialidad, orientación nutricional y módulos de apoyo social, todo ello con el objetivo de garantizar el acceso a servicios integrales para los habitantes de esta comunidad.

En su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez expresó:

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso con las familias de la Comunidad de los Negros Mascogos, un pueblo lleno de historia y orgullo para Múzquiz. Traemos hasta ustedes servicios de salud, programas de apoyo y acompañamiento, porque queremos que cada persona se sienta respaldada y atendida. Mi mayor satisfacción es ver a nuestra gente cuidada, escuchada y con mejores oportunidades para vivir con bienestar y dignidad".

La edil destacó que el Ayuntamiento seguirá trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y las instituciones de salud, a fin de llevar brigadas similares a otras localidades del municipio, priorizando siempre a las familias que más lo necesitan.

Con estas acciones, Múzquiz avanza en el fortalecimiento de la salud y el bienestar social, reafirmando que la atención a la gente es y seguirá siendo una prioridad.