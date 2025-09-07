Incidentes empañan la Gran Cabalgata de Sabinas

SABINAS, COAH. - La edición número 36 de la Gran Cabalgata de Sabinas se desarrolló con algunos incidentes que empañaron la celebración. Según reportes de las autoridades, se registraron algunas riñas entre los asistentes, que se debieron al exceso de bebidas alcohólicas y al temperamento de algunos participantes. Afortunadamente, estos incidentes no pasaron de golpes y no hubo heridos graves que requirieran atención médica especializada.

Sin embargo, un incidente lamentable ocurrió durante la jornada, cuando uno de los caballos de los participantes colapsó y posteriormente murió debido al exceso de calor.

Las autoridades reiteraron la importancia de la cooperación de los ciudadanos para evitar este tipo de hechos y garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes y sus animales.

En su oportunidad, las autoridades hicieron un llamado a los participantes y asistentes a la Gran Cabalgata a tomar medidas de precaución y a respetar las normas de seguridad para evitar incidentes. También se ha destacado la importancia de cuidar el bienestar de los animales participantes, especialmente en condiciones de calor extremo.

