Gobernador Manolo Jiménez Salinas lidera Gran Cabalgata Sabinas 2025

Sabinas, Coah.- Más de 10 mil cabalgantes tomaron parte de la edición 36 de la Gran Cabalgata Sabinas 2025, la cual fue encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y presenciada durante su recorrido por 75 mil coahuilenses de toda la región Carbonífera, de Coahuila y otros estados de México.

A su llegada, luego de convivir con los jinetes y coahuilenses de todas las regiones, el Mandatario estatal expresó su beneplácito por poder disfrutar, una vez más, de esta que, dijo, es la cabalgata más grande de México.

"Yo pienso que es de los mejores lugares para vivir esta cultura norteña, esta cultura coahuiltexana; es un gran ambiente", señaló.

Manolo Jiménez destacó que una de las satisfacciones más grandes para los gobernantes, es ver a feliz a la gente.

"Y hoy como gobernador de Coahuila, pues el pasar frente a 75 mil espectadores, con sus familias, contentos, disfrutando, felices, tranquilos, en paz, con seguridad, disfrutando este momento, pues ahora sí que es algo genial para nosotros y es algo genial para Coahuila. Así que a seguir trabajando en equipo", expresó.

Dijo que hoy es un gran día para Coahuila porque esto ha sido un gran éxito trabajado por un gran equipo entre Municipio, Estado, Comité Organizador y, sobre todo, toda la gente, que son la gran alma de esta cabalgata.

Agradeció a Aida Aracely Gutiérrez Salinas por su gran apoyo y respaldo para que año con año se pueda llevar a cabo con éxito esta gran cabalgata, y con ella al Patronato de este magnífico evento.

Abundó que estos días se genera mucha derrama económica por la parte turística, pues Sabinas y la Carbonífera están llenos, y son varios días de mucho movimiento.

Jiménez Salinas destacó que a toda esta parte turística se le suman acciones para fortalecer la economía en la región, como las licitaciones de carbón, donde, dijo, se está buscando en coordinación con la Federación, que estas licitaciones derramen lo más que se pueda y quede en pedidos para un mayor número de empresas de la carbonífera dedicadas a esto.

"Traemos, además, el proyecto de los Polos de Desarrollo, y ojalá que pronto la relación México-Estados Unidos vaya mejorando para que haya más certidumbre para los inversionistas y que esto vaya avanzando; esta zona de la entidad tiene buenas cosas y le vamos a echar todas las ganas", reiteró Manolo Jiménez.

"La clave del éxito de nuestro estado es la unidad con la que trabajamos. Es que ponemos en el punto central, en el punto de encuentro, a nuestros municipios y a este gran estado de Coahuila, de Zaragoza", destacó el Gobernador de Coahuila.

Por su parte, Cristina Amezcua, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, mencionó que este es un evento que impulsa de gran manera el gobernador Manolo Jiménez en equipo con el Municipio, con el Comité Organizador, con la sociedad civil, y que es como se pueda llevar a cabo con éxito esta gran cabalgata.

"Hay gente de muchos lados de Coahuila, de estados vecinos y de Estados Unidos, que se refleja en los hoteles y los restaurantes llenos de toda la región Carbonífera", dijo, y aseguró que la derrama económica superará los 35 millones de pesos.

La Gran Cabalgata de Sabinas es un recorrido a caballo que busca preservar una de las tradiciones más arraigadas de la región Carbonífera, que tiene como objetivo reforzar los lazos de amistad, unidad y convivencia, así como la historia, cultura e identidad de la región.