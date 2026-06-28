Brigadas combaten incendio en Sierra Pájaros Azules: Progreso

PROGRESO, COAH.- Un incendio forestal se registró en la sierra conocida como 'Pájaros Azules', ubicada entre los municipios de Progreso y Monclova, donde brigadas de distintas corporaciones realizaron labores para controlar y sofocar el fuego. En las acciones participaron elementos de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SEMAC), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Protección Civil, quienes desplegaron un operativo conjunto para atender la emergencia. Como parte de las labores de combate, un helicóptero realizó descargas de agua sobre la zona afectada, mientras que por tierra los brigadistas trabajaron en la apertura de brechas y el control de las llamas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la superficie afectada ni la magnitud de los daños ocasionados al ecosistema por el incendio forestal. De manera preliminar, se considera que el siniestro pudo haber sido originado por el denominado efecto lupa, fenómeno que figura entre las posibles causas de incendios en áreas montañosas durante estos días, temporada de altas temperaturas. Las autoridades mantienen el monitoreo del área para evitar una posible reactivación del fuego y evaluar las afectaciones ambientales una vez concluidas las labores de liquidación.

Acciones de la autoridad

La Serranía Pájaros Azules es área geográfica ubicada en el estado de Coahuila. Forma parte de las estribaciones montañosas que se extienden en los límites municipales entre Progreso, Candela y Abasolo, formando un área semidesértica y rocosa característica de la región.