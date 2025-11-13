Refuerzan seguridad con Operativos en el Buen Fin

SABINAS, COAH.- Con el arranque del Buen Fin en el municipio de Sabinas, autoridades policiacas estatales y locales implementaron un operativo de patrullaje y vigilancia en la zona centro, con el objetivo de garantizar la seguridad de comerciantes y ciudadanos que acuden a los centros comerciales para aprovechar las promociones.

Esta medida busca prevenir incidentes durante uno de los fines de semana más activos en términos de consumo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que las instrucciones giradas a las corporaciones policiacas están orientadas a proteger a la población en todos los ámbitos.

"La seguridad es prioridad, especialmente en momentos donde hay mayor flujo de personas y dinero en circulación", señaló.

El operativo comenzó la mañana de este jueves con un recorrido por la avenida Madero, una de las principales arterias comerciales de la ciudad más concurridas.

Elementos de seguridad realizaron patrullajes a pie y en unidades móviles, generando confianza entre los locatarios y visitantes. La presencia policial fue bien recibida por los propietarios de negocios, quienes destacaron la importancia de estas acciones en fechas de alta actividad económica.

¿Qué impacto tiene el Buen Fin en la economía local?

Los comerciantes coincidieron en que la derrama económica comienza a notarse, especialmente tras el pago de aguinaldos a jubilados y pensionados en las sucursales bancarias.

Este incremento en el poder adquisitivo de los ciudadanos ha motivado una mayor afluencia en tiendas y negocios, lo que hace indispensable contar con vigilancia constante para evitar cualquier tipo de incidente.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la presencia policial durante todo el Buen Fin, con recorridos estratégicos y atención inmediata a cualquier reporte ciudadano.

¿Cómo se desarrollarán las jornadas de compras?

Se espera que estas acciones contribuyan a que las jornadas de compras se desarrollen en un ambiente seguro y ordenado, fortaleciendo la confianza de la población en sus instituciones.