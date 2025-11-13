Aprovechan contribuyentes descuentos en Recaudación de Rentas por el Buen Fin

SABINAS, COAH.- Desde temprana hora de este jueves, las oficinas de Recaudación de Rentas en Sabinas se observaron muy concurridas por contribuyentes que buscan aprovechar los descuentos especiales que se aplicarán del 13 al 30 de noviembre con motivo del Buen Fin.

A las 06:00 horas ya se observaban filas en el exterior, aunque la atención inicia formalmente a las 09:00 en dicho edificio ubicado sobre avenida La Madrid.

¿Qué descuentos están disponibles?

Julio Aguirre Montemayor, encargado de la dependencia, informó que entre los beneficios más destacados se encuentra la aplicación de recargos a solo un peso en el control vehicular, además de promociones en otros impuestos. Estas medidas buscan incentivar el cumplimiento de obligaciones fiscales y facilitar el acceso a trámites durante esta temporada.

El funcionario señaló que, los interesados pueden acudir directamente a las oficinas para recibir orientación personalizada, o bien consultar la página oficial pagafacil.gob.mx para verificar qué beneficios aplican en su caso. Esta herramienta digital permite conocer los descuentos disponibles de forma individual y rápida.

¿Cómo se pueden realizar los pagos?

Además, destacó que los pagos pueden realizarse en línea, lo que permite a los ciudadanos obtener sus certificaciones sin necesidad de acudir físicamente a la dependencia. Esta opción no solo agiliza los trámites, sino que también ayuda a evitar largas filas y tiempos de espera.

Las oficinas estarán brindando atención hasta de 09:00 horas a 5 de la tarde y abrirán también los sábados en horario previamente establecidos hasta el 30 de noviembre.

El encargado exhortó a quienes aún no han realizado el pago de sus impuestos a aprovechar esta oportunidad, recordando que las contribuciones ciudadanas son fundamentales para mantener el control en carreteras y actualizar los padrones de placas.