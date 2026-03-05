Protección Civil Múzquiz reconoce a Gabriela Hidalgo por rescatar un búho

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal de Múzquiz reconoció públicamente el buen actuar de la ciudadana Gabriela Hidalgo, quien el pasado miércoles acudió a las oficinas de la dependencia para entregar un búho que llegó de manera inesperada a su domicilio en la calle Federico Chapoy, del Barrio El Alto.

El ave, sorprendida en un entorno urbano poco habitual para su especie, fue resguardada por la vecina, quien decidió ponerla en manos de las autoridades competentes para garantizar su bienestar.

La acción fue destacada por Protección Civil como un ejemplo de responsabilidad ciudadana y compromiso con la preservación de la fauna local.

El ingeniero Víctor Guajardo Loo, titular de Protección Civil Múzquiz, informó que tras recibir al búho, el equipo especializado procedió a reintegrarlo a su hábitat natural.

Con ello se aseguró que el ejemplar regresara a un entorno seguro y adecuado para su supervivencia.

La dependencia subrayó que este tipo de colaboraciones entre la ciudadanía y las instituciones son fundamentales para la protección de especies silvestres, especialmente aquellas que por diversas circunstancias llegan a zonas habitadas.

Asimismo, se reiteró la importancia de no manipular ni retener animales silvestres sin la asesoría de expertos.

Finalmente, Protección Civil Municipal agradeció la actitud responsable de Gabriela y exhortó a la población a seguir su ejemplo, recordando que la conservación de la biodiversidad es tarea de todos.

Protección Civil exhorta a la población a cuidar la fauna local y no manipular animales silvestres.

El reconocimiento público simboliza el valor de la participación comunitaria en la protección del patrimonio natural de Múzquiz.