Busca madre a sus 2 hijas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Angustiada se encuentra una madre de familia al no saber el paradero de sus dos menores hijas quienes presuntamente fueron sustraídas sin consentimiento de su hogar por el padre y la abuela materna.



Ahora la mujer identificada con el nombre de Yuridia N habitante del barrio Los Bosques de esta ciudad pide el apoyo de las autoridades policiacas y de PRONNIF para encontrar a sus niñas de 2 y 6 años de edad.

Momentos antes de denunciar los hechos, la mujer publicó a través de redes sociales, los rostros de sus hijas pidiendo ayuda y la colaboración de la sociedad en general para encontrarlas.

Expresó textualmente que desde la tarde del lunes no le han dado razón de las pequeñas ante lo cual pide por favor se toquen el corazón y le digan dónde están.

La madre biológica de las pequeñas precisó que teme a sus hijas se las haya llevado la abuela a Saltillo o bien al Estado de Puebla a donde se tenía que ir en estos días.