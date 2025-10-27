Búsqueda comunitaria por María Guerra desaparecida en Villa de Palaú

A través de redes sociales, se ha difundido la imagen de María Guerra, una adulta mayor que se encuentra desaparecida desde el mediodía de hoy.

La publicación ha generado preocupación entre los habitantes de Villa de Palaú, quienes se han sumado a la búsqueda compartiendo la información en distintos grupos comunitarios.

María Guerra, residente de la calle Guillermo Prieto en el barrio Tiro 3, salió de su domicilio alrededor de las 12:00 p.m. y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero.

La situación ha movilizado a vecinos y familiares, quienes recorren las calles de la localidad con la esperanza de encontrarla sana y salva.

La preocupación se intensifica debido a que la señora Guerra no se encuentra bien de sus facultades mentales, lo que podría dificultar su orientación y retorno a casa.

Su familia teme que pueda estar desorientada o en riesgo, por lo que han solicitado el apoyo de la comunidad para localizarla lo antes posible.

Abigail Contreras, familiar de la desaparecida, expresó su angustia ante redes sociales y pidió a la ciudadanía que, en caso de tener alguna información relevante, se comuniquen de inmediato al número de celular 864 132 3338.

"Cualquier dato puede ser crucial, estamos desesperados por encontrarla", señaló.

Las autoridades locales ya han sido notificadas y se espera que se sumen a las labores de búsqueda.

Mientras tanto, la comunidad mantiene la esperanza de que María Guerra sea localizada pronto y pueda regresar con sus seres queridos.