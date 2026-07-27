Ángel Efraín regresa sano y salvo tras su desaparición en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Familiares de un menor identificado como Ángel Efraín y quienes en su momento solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, destacaron en redes sociales que, afortunadamente el estudiante apareció sano y salvo.

De acuerdo con la publicación realizada por su madre y que se viralizó, el menor dejó un recado en el que presuntamente informaba que se iría con su novia.

No obstante, la madre señaló que la joven no es originaria de la localidad, situación que incrementó su preocupación ante la posibilidad de que su hijo hubiera sido engañado.

La familia dijo desconocer la ropa que vestía al momento de salir, aunque precisaron que llevaba una cachucha negra. Como señas particulares, describieron al menor como de tez morena y complexión media.

La madre de familia aseguró que, recorrió distintos sectores en su búsqueda y pidió a cualquier persona que tuviera información sobre su ubicación comunicarse al teléfono 861 200 8807.

Cabe señalar, posterior a lo ocurrido, el menor fue ubicado en buen estado de salud.