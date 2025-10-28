Intensiva búsqueda de María Elizabeth Guerra Vázquez en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal, encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, se sumó a las labores de búsqueda de María Elizabeth Guerra Vázquez, ciudadana de 72 años de edad, reportada como desaparecida desde la mañana del lunes en la Villa de Palaú.

La movilización se ha convertido en una prioridad para las autoridades locales, dada la vulnerabilidad de la persona extraviada de quien no se sabe sobre su paradero desde hace más 24 horas.

El funcionario municipal informó que se conformaron cuadrillas de voluntarios y personal especializado para rastrear distintas zonas del sector.

Según declaraciones de sus familiares, María Elizabeth padece de sus facultades mentales, lo que ha incrementado la preocupación por su seguridad e integridad física.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a la mujer caminando cerca de un rancho, en dirección al predio conocido como "La Paloma".

A pesar de esta evidencia, no se recibió ningún reporte oportuno por parte de los vecinos ante las autoridades policiacas, lo que ha dificultado el seguimiento de su paradero.

Tras más de 24 horas sin noticias de la adulta mayor, sus familiares han solicitado el apoyo de la comunidad y de las autoridades para reforzar las acciones de búsqueda.

La situación ha generado una respuesta inmediata por parte de Protección Civil, que ha intensificado los recorridos en áreas rurales y caminos vecinales.

Como señas particulares, María Elizabeth tiene una cicatriz pequeña en el brazo izquierdo, es de cabello corto y canoso, ojos color café oscuro, y al momento de su desaparición vestía una blusa rosa, pantalón negro y sandalias en tonos azul y rosa.

Se solicita a la población que, en caso de tener información, la comparta de inmediato con las autoridades correspondientes o bien informar al número de teléfono: 864 114 83 86.