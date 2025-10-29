María Elizabeth Guerra Vázquez rescatada con vida en Múzquiz Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Entre matorrales y, a la intemperie, fue localizada con vida en un predio del barrio Los Fresnos de esta ciudad, María Elizabeth Guerra Vázquez, tras 48 horas de que su familia la reportara extraviada en la Villa de Palaú.

Más de 10 kilómetros caminó la adulta mayor hacia el nor-oriente, sin rumbo fijo, desorientada producto del Alzheimer que padece, siendo su propia familia quien la localizó deshidratada y agotada, escondida entre matorrales como protegiéndose de la fauna silvestre que merodea durante la noche y madrugada los lugares más alejados de la zona urbana en la cabecera municipal del Municipio de Múzquiz.

El reporte de la desaparición de la mujer de 72 años de edad, residente de la Villa de Palaú pero, nacida en la comunidad de Los Negros Mascogos, ha donde tenía intención de acudir desde hace algunos días dentro de sus momentos de lucidez, fue realizado por sus hijos e hijas a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el pasado lunes 27 de octubre de ahí a la fecha, familiares, comunidad en general además de los cuerpos de emergencia encabezados por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, no cesaron en la búsqueda a fin de que la ciudadana María Elizabeth no formara parte de la estadística de personas desaparecidas.

Finalmente fue durante las primeras horas del miércoles, que su familia la localizó desplazándola hacia la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social para valoración médica, pasando por momentos difíciles al negarles en el nosocomio la atención hospitalaria a la derechohabiente por no contar con la cartilla que la acredita como tal.

Esto dio motivo para desplazarla al Hospital Z. Cruz de la ciudad de esta localidad, donde la mujer sería dada de alta tan pronto recibió atención médica mediante trato digno y humanitario.

"Estoy bien dijo doña María a LA VOZ y expresó agradezco a Dios y, a mi familia porque no me abandonaron, ellos estuvieron al pendiente de mi", comentó.