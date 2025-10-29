Accidente automovilístico deja herido a conductor en Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.— Un hombre de 49 años, identificado como Francisco "N", resultó lesionado luego de protagonizar la volcadura de su automóvil la noche del martes sobre la carretera Saltillo–Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo a la altura de la calle Manuel Acuña, presuntamente por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que ocasionó que la unidad se saliera del camino y terminara volcada.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos acudieron al sitio para auxiliar al afectado, quien, pese a las lesiones, se negó a ser trasladado a un hospital.

Agentes de la Policía Municipal se encargaron de resguardar el área y coordinar el retiro del vehículo, con lo que la circulación fue restablecida poco después del accidente.