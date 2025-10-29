Jubilados del ISSSTE se manifiestan en Saltillo por incumplimiento de pagos

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este miércoles, decenas de jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron en la delegación estatal de Saltillo para exigir el cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan el pago de diversas prestaciones económicas.

El abogado Alfonso Moreno, representante legal de los afectados, explicó que la protesta se originó porque durante todo 2025 no se ejercieron los recursos destinados al pago de resoluciones judiciales, a pesar de que el presupuesto se liberó desde febrero.

"Los pensionados quieren saber por qué no se ha cumplido con sus sentencias y por qué el dinero no se aplicó correctamente. Ahora, con el cierre del presupuesto en noviembre, los recursos ya se retiraron y probablemente el pago se postergue hasta el próximo año", comentó.

Algunos jubilados han esperado más de cinco años para recibir los pagos ordenados por los tribunales. Los montos varían considerablemente: hay casos de más de 700 mil pesos y otros de apenas 4 mil, pero todos cuentan con una sentencia firme.

"Hay personas a las que el ISSSTE les aseguró que serían pagadas en mayo, y hasta hoy no han recibido nada", señaló Moreno.

El abogado advirtió que el incumplimiento de las sentencias ya ha derivado en sanciones económicas contra el Instituto y en posibles responsabilidades para los funcionarios involucrados. "Se han impuesto muchas multas que van desde 17 mil hasta 300 mil pesos, y aun así prefieren pagarlas al SAT antes que cumplir con los jubilados", afirmó.

También advirtió que, si la situación continúa, algunos funcionarios podrían ser acusados de desacato judicial por no acatar resoluciones emitidas por los tribunales laborales y administrativos.