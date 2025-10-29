Construcción del Centro Comunitario en Saltillo registra 50% de avance

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de construcción del Centro Comunitario en la colonia Urdiñola, los cuales registran un 50 por ciento de avance, para llegar al sitio abordó la ruta "Aquí Vamos Gratis", en su trayecto de poniente a oriente y lo dejó a unas cuadras de distancia.

En compañía de vecinos y vecinas de ese sector, Díaz González recorrió la obra, la cual puso en marcha hace unas semanas para beneficiar a miles de personas de ese sector de Saltillo.

"Es un compromiso que tenemos con las y los vecinos de la colonia Urdiñola y sectores aledaños, en poco tiempo se va a concretar para ofrecerles diversas actividades", comentó Javier Díaz.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública del Municipio dio a conocer que este proyecto registra un avance del 50 por ciento, por lo que es cuestión de semanas para que pueda ser disfrutado por quienes habitan en las colonias Urdiñola, Provivienda y San Ramón, en actividades de recreación, desarrollo social, deportivas, académicas, y culturales.

En la construcción de este Centro Comunitario se invierten 4.1 millones de pesos y el proyecto contempla un salón de usos múltiples de 183 metros cuadrados, bodega, oficina, cocina, alacena y dos baños; también habrá una explanada de 150 metros cuadrados para actividades al aire libre, así como obras complementarias.

Díaz González comentó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, además del de la colonia Urdiñola, este año se construirá un centro comunitario más, además de varios proyectos de ampliación en algunos de los ya existentes.

Durante la supervisión en el fraccionamiento Urdiñola, el alcalde Javier Díaz González escuchó propuestas y resolvió inquietudes por parte de las y los vecinos del sector.