Inauguración del Altar Monumental en el Festival Ánimas del Desierto 2025 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González, invitó a las familias saltillenses a asistir a la inauguración del altar monumental "Homenaje a nuestros fieles difuntos" en las escalinatas de Santa Anita, como parte del Festival Ánimas del Desierto 2025.

En coordinación con la Universidad Carolina, Distrito Carolina, Misiones Culturales y vecinas y vecinos del barrio, el altar monumental será inaugurado el 30 de octubre en punto de las 20:00 horas.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, informó que estará exhibido en horario continuo del 30 de octubre al 2 de noviembre, para quienes deseen acudir.

Asimismo, durante este jueves 30 arrancará el "Pabellón de Cocineras Tradicionales. Jesús Salas Cortés" en la calle Escobedo, entre Javier Mina y Manuel Acuña, con horario de 18:00 a 23:00 horas.

Ahí las y los ciudadanos podrán disfrutar y deleitarse de sabores con tradición, con platillos típicos de la época a la venta. El Pabellón de Cocineras Tradicionales estará vigente hasta el 2 de noviembre.

Como parte de la cartelera, a las 17:00 horas del 30 de octubre, las y los saltillenses podrán disfrutar en el Parque Mirador Saltillo del evento de música y arte "Origen y Tradición, la fiesta de los muertos", en coordinación con la Universidad CNCI.

También este día a las 19:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, Eduardo Hernández presentará la conferencia "Noches de miedo".

Como parte del "Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios" se proyectará a las 20:30 horas "Los niños del maíz" en el Parque Hundido, por parte de Arteaga Grindhouse, bajo la coordinación de José Luis Elizalde.

Este jueves 30 de octubre iniciarán los recorridos nocturnos por los recintos culturales del Instituto Municipal de Cultura "Museos con historia y misterio", esto en Casa Purcell a las 20:00 horas.

Continúa vigente también el Festival Paso de la Mariposa Monarca por parte de RUMA Arte y Comunidad, con intervenciones en el callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.