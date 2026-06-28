Óscar Ríos Ramírez encabeza Cabalgata en Nueva Rosita: 160 años de tradición

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó el arranque de la Trigésima Segunda Tradicional Cabalgata de la Villa de San Juan de Sabinas, una de las actividades más representativas de los festejos por el 160 aniversario de la fundación de esta comunidad.

El contingente partió del exterior de Astro Feria Rosita, en Nueva Rosita, con destino al parque Los Sabinitos del Río Sabinas, en la Villa de San Juan, donde autoridades y habitantes dieron la bienvenida a los participantes.

Durante la ceremonia de arranque, el presidente municipal entregó un reconocimiento póstumo en memoria de Matilde Rivera Guerrero, el cual fue recibido por sus familiares en homenaje a su trayectoria y aportación a la comunidad.

Previo al inicio del recorrido, se presentó una semblanza de Rivera Guerrero, a quien se recordó como un hombre trabajador y comprometido con las actividades del campo, legado que fue destacado ante los asistentes.

En la cabalgata también participaron Elizabeth I, Reina de las festividades de la Villa de San Juan de Sabinas 2026, así como embajadoras representantes de diversos ejidos del municipio, quienes dieron realce al tradicional recorrido.

La Trigésima Segunda Cabalgata reunió a decenas de jinetes y familias provenientes de distintos sectores del municipio, consolidándose como una de las principales actividades de convivencia y preservación de las tradiciones locales.

Óscar Ríos Ramírez reiteró su compromiso de continuar impulsando eventos que fortalezcan la identidad, la convivencia familiar y las costumbres que distinguen a la Villa de San Juan de Sabinas.