El padre Jesús de León lidera la cabalgata guadalupana en Múzquiz

Realizan cabalgata Guadalupana

Esta segunda edición fue encabezada por el padre Jesús de León, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe

STAFF / LA VOZ

MÚZQUIZ, COAH.- La fe y la tradición se hicieron presentes este domingo con la realización de la segunda edición de la Cabalgata Guadalupana por La Paz, encabezada por el padre Jesús de León, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Melchor Múzquiz. El evento reunió a decenas de jinetes y familias que se sumaron a las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe.

El recorrido, de aproximadamente 14 kilómetros, inició en el exterior de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Villa de Palaú, donde el sacerdote impartió la bendición a los cabalgantes antes de emprender el trayecto. Los participantes avanzaron por caminos vecinales, en un ambiente de convivencia y fervor religioso, rumbo a la iglesia de Guadalupe en la cabecera municipal de Múzquiz.

La comunidad se une en la cabalgata guadalupana

La cabalgata, que forma parte de las celebraciones previas al Día de la Virgen, busca fortalecer la unión comunitaria y mantener vivas las tradiciones que caracterizan a la región carbonífera de Coahuila. Durante el recorrido, se observaron familias enteras acompañando a los jinetes, quienes portaban estandartes e imágenes guadalupanas.

De acuerdo con lo informado por el padre Jesús de León, la llegada a la iglesia de Guadalupe en Múzquiz estaba prevista para el mediodía. Al concluir el recorrido, los asistentes compartirían el pan y la sal, símbolo de fraternidad y hermandad, además de participar en la rifa de diversos obsequios destinados a los jinetes que se sumaron a la cabalgata.

Detalles de la segunda edición de la cabalgata guadalupana

La Cabalgata Guadalupana por La Paz se consolida como una tradición que une la fe con la cultura popular, reafirmando el compromiso de la comunidad de Múzquiz con sus raíces religiosas y sociales. Con esta segunda edición, se espera que el evento continúe creciendo y se convierta en un referente anual dentro de las festividades guadalupanas en la región.