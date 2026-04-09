Laura Jiménez Gutiérrez invita a la Feria Expoasis Ganadera 2026 en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, lanzó una invitación abierta a turistas y familias locales para asistir a la tradicional Feria Expoasis Ganadera y Cabalgata Múzquiz 2026, uno de los eventos más representativos de la región. La celebración busca fortalecer las tradiciones y promover la convivencia comunitaria.

Los festejos comenzarán el jueves 16 de abril con la coronación de la reina Tamara I, ceremonia que marcará el inicio oficial de las actividades.

Para el viernes se tiene programado el Concurso del Novillo Gordo, mientras que el sábado se realizará la esperada cabalgata, que año con año reúne a jinetes y espectadores en un ambiente festivo.

Además de estas actividades, la feria ofrecerá múltiples eventos culturales y recreativos, entre los que destaca el baile popular con la participación de Los Traileros del Norte, agrupación que promete una velada llena de música y alegría para todos los asistentes.

La alcaldesa Jiménez Gutiérrez destacó que se espera la llegada de visitantes de distintos municipios de Coahuila, lo que representa una oportunidad para impulsar la economía local y proyectar la riqueza cultural de Múzquiz.

"Queremos que quienes nos visiten disfruten de nuestras tradiciones y se lleven un grato recuerdo", además de señalar que habrá ley seca durante el trayecto de la cabalgata para evitar incidentes contando para ello con el apoyo de las autoridades policiacas de los 3 órdenes de gobierno.

Con esta edición, la feria de Expoasis Ganadera y Cabalgata Múzquiz 2026 reafirma su importancia como una de las celebraciones más emblemáticas de la región, consolidándose como un espacio de encuentro que fortalece la identidad y la unión de la comunidad.