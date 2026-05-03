Cabalgata Nueva Rosita: Marlene Zurita es coronada reina

NUEVA ROSITA, COAH.- La XXVII Edición de la Gran Cabalgata de Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, inició en el rancho Agua Linda del Ejido Zaragoza como cada año, reuniendo a cientos de jinetes.

En representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez acudió el ingeniero Félix Romo Martínez, integrante del comité organizador, además de Alberto Berrones, director del DIF municipal con la representación de Karina Ríos Ornelas Presidenta del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia.

Este tradicional evento, que año con año congrega a la comunidad en general, lo dedicaron al Doctor Raúl Flores Flores, reconocido por su legado en la región.

En el rancho se guardó un minuto de silencio en memoria del homenajeado, con la presencia de su familia, quienes agradecieron el gesto y recordaron su trayectoria a través de la semblanza presentada por su hijo Raúl Flores Cruz.

Durante el desarrollo de dicho acontecimiento, la presidenta del comité de reinado, Lic. Verónica Z. Cruz, encabezó el sorteo para elegir a la reina de la cabalgata, resultando electa Marlene Zurita del ejido Zaragoza quien fue coronada recibiendo su sombrero (tejana) y corona, en tanto, la corte de honor quedó conformada por las princesas Merary Zapata Gómez y Bryana Alejandra de Luna Escobedo, quienes acompañarán a la nueva soberana en las actividades festivas.

El ambiente se enriqueció con el sorteo de una montura donada por el gobernador del estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, entregada por Jorge de Jesús Gleason Berumen, representante del Festival Vaquero Coahuila aunado a la entrega de boletos para la rifa de una camioneta modelo 2026.

El premio de la montura, fue para Germán López Álvarez, además de otros obsequios destinados a los acreedores de los primeros boletos que no resultaron premiados.

Arturo Siller Rodríguez, presidente de la Asociación de Cabalgantes y Vaqueros de Nueva Rosita "Los Dorados", ofreció un almuerzo a los asistentes destacando que, gracias a su padre, esta tradición sigue adelante como cada año.

Los participantes partieron la mañana de este sábado desde el Rancho Agua Linda propiedad de Arturo Siller Berain tomando la veda del río pernoctando en el rancho Los Primos, posteriormente mañana continuarán con el recorrido hasta llegar al paraje La Chimenea donde se unen trailas y carretas para realizar un recorrido por las principales calles de esta ciudad.

Las actividades se extenderán hasta el domingo 3 de mayo, con un rodeo en la arena Los Dorados, la entrada será libre además de un baile nocturno con Los Príncipes Norteños en los terrenos de la Astro Feria, consolidando así este evento como una de las celebraciones más esperadas y tradicionales en la Región Carbonífera.