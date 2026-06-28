Félix Romo Martínez impulsa el Festival Vaquero en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Representantes del Festival Vaquero Saltillo 2026 participaron en la Cabalgata del 160 aniversario de la Villa de San Juan de Sabinas, donde promovieron las actividades del tradicional evento estatal y realizaron rifas dirigidas a cabalgantes y asistentes.

Las actividades se desarrollaron en el parque Los Sabinitos del Río Sabinas, donde los organizadores recibieron a los jinetes que participaron en la celebración conmemorativa.

El coordinador de la cabalgata, Félix Romo Martínez, informó que durante la convivencia se llevó a cabo la rifa de una montura donada por el Gobierno del Estado, con el propósito de incentivar la participación de quienes forman parte de las cabalgatas que se realizan en distintas regiones de Coahuila.

Explicó que esta dinámica se ha convertido en una tradición dentro de los eventos ecuestres organizados en la entidad y busca fortalecer la convivencia entre las familias y los aficionados a esta actividad.

Asimismo, señaló que durante la jornada se distribuyeron de manera gratuita boletos para participar en la rifa de una camioneta Ram doble cabina modelo 2026, cuyo valor se aproxima al millón de pesos.

Indicó que el sorteo de la unidad se realizará el próximo 31 de diciembre mediante la Lotería Nacional y recordó que, desde el inicio de las cabalgatas de este año, miles de personas se han registrado para participar.

Romo Martínez destacó que estas acciones tienen como finalidad preservar las tradiciones vaqueras, fomentar la participación ciudadana y promover el Festival Vaquero Saltillo 2026 en las distintas cabalgatas que se desarrollan en el estado.