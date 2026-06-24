Cabildo de San Juan de Sabinas aprueba estado financiero

NUEVA ROSITA, COAH.- El Cabildo municipal del Municipio de San Juan de Sabinas aprobó el estado financiero correspondiente al mes de mayo del ejercicio fiscal 2026, presentado por el contador público Jesús González Collazo, tesorero municipal.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez presidió la sesión donde la resolución incluyó también adecuaciones presupuestales y el dictamen emitido por la comisión edilicia de Hacienda, Patrimonio y Fuerza Pública.

La aprobación se realizó durante sesión ordinaria de Cabildo, en la que se dio seguimiento a los asuntos financieros y administrativos del Ayuntamiento.

La sesión fue encabezada por el presidente municipal, Óscar Ríos Ramírez, con la participación de los regidores que integran la administración municipal 2025-2027.

Desarrollo de la reunión

El desarrollo de la reunión contó con la conducción del secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, quien dio fe del desahogo de los puntos del orden del día.

Finalmente, el Cabildo avaló los dictámenes presentados por la comisión edilicia de Hacienda, Patrimonio y Fuerza Pública, dando cierre a los puntos financieros programados.