Accidente de tráileres provoca cierre en libramiento norponiente de Saltillo

SALTILLO, COAH. - La circulación en el libramiento norponiente permanece cerrada luego de que dos tráileres chocaran de frente la mañana de este miércoles en el kilómetro 31, informó personal de atención carretera.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió después de que una de las unidades invadiera el carril contrario, provocando el impacto frontal entre ambos vehículos de carga.

El percance no dejó personas lesionadas; sin embargo, el derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica generó riesgo de incendio, por lo que se implementaron medidas preventivas en la zona.

Personal encargado de la carretera acudió al sitio para realizar labores de limpieza y retirar el combustible derramado, con el objetivo de evitar nuevos incidentes.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y desplegaron un operativo de vialidad para resguardar el área y coordinar las maniobras de atención.

Las autoridades mantienen cerrada la circulación en el libramiento norponiente mientras concluyen los trabajos para retirar las unidades involucradas y liberar la vía.