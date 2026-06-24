Madre denuncia agresión a su hijo en Sabinas

SABINAS, COAH.- A través de redes sociales, una madre de familia identificada como Maggy Mendoza denunció públicamente la agresión de la que fue víctima su hijo Mateo N de 16 años de edad.

De acuerdo con su relato, el adolescente pidió permiso para acudir con un amigo a jugar retas en la plaza de la colonia Infonavit. Sin embargo, posteriormente llamó a su madre para pedirle que acudiera por él debido a que había sido agredido.

La mujer señaló que al llegar encontró a su hijo sangrando y con diversos golpes en el cuerpo, el menor fue atacado físicamente por varios menores de entre 12 y 14 años, quienes presuntamente le lanzaron piedras y utilizaron resorteras durante la agresión.

Maggy Mendoza informó que solicitó el apoyo de elementos de la Policía para atender la situación y formalizar la denuncia correspondiente por los hechos.