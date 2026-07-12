Hidratan a Topos durante rescates

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los más de 60 integrantes de la brigada Topos Azteca que participan en labores de rescate en Venezuela reciben atención prehospitalaria mediante la aplicación de suero vitaminado para prevenir cuadros de deshidratación y golpes de calor provocados por las altas temperaturas que superan los 40 grados centígrados.

Armando López Guerrero, integrante de la brigada, informó que el grupo es encabezado por Héctor "El Chino" Méndez y permanece en territorio venezolano como parte de la ayuda humanitaria desplegada tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter.

Explicó que las condiciones climáticas representan un riesgo para la salud de los rescatistas, por lo que de manera constante reciben atención preventiva para mantenerse en condiciones de continuar con las labores de búsqueda y rescate.

López Guerrero señaló que, hasta la fecha, la brigada ha recuperado los cuerpos de 25 víctimas mortales, entre ellas niños, jóvenes y personas de la tercera edad. Agregó que el grupo cumple 14 días de labores en Venezuela, donde diversas brigadas de rescate nacionales e internacionales participan en las acciones humanitarias derivadas de la emergencia. Precisó que Topos Azteca se encuentra trabajando en la ciudad de Caraballeda, donde continúa colaborando en las tareas de búsqueda, recuperación y apoyo a la población afectada.

Cabe señalar, a la fecha se ha informado que son los Topos Azteca quienes más colaboran en las acciones realizadas en la zona centro.