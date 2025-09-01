Padre e hija caen en alcantarilla abierta

Un incidente se registró este lunes en el exterior de una tienda comercial cuando un hombre y su hija cayeron en una alcantarilla abierta mientras se desplazaban con una silla de ruedas.

El incidente dejó a ambos con heridas superficiales, generando alarma entre los clientes que se encontraban en el lugar.

Elementos de vialidad acudieron rápidamente al sitio tras recibir el reporte, brindando auxilio inmediato a los afectados. Ante la situación, solicitaron el apoyo de Protección Civil para asegurar la zona y evitar que se repitiera un hecho similar, además de coordinar la atención médica correspondiente.

El ciudadano afectado, quien dijo ser originario de la Villa de Esperanzas, fue atendido por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron primeros auxilios en el lugar y confirmaron que, afortunadamente, las lesiones no ponían en riesgo la vida de ninguno de los involucrados.

Testigos señalaron que la alcantarilla no contaba con señalización ni protección visible, lo que pudo haber contribuido al accidente.

Esta situación generó preocupación entre la comunidad, que exige mayor vigilancia y mantenimiento en espacios públicos y comerciales para garantizar la seguridad de los peatones.

Las autoridades locales informaron que se realizará una inspección en el establecimiento para deslindar responsabilidades y prevenir futuros incidentes. Mientras tanto, el padre y su hija se recuperan en casa, agradecidos por la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia.