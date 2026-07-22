Múzquiz reduce incendios, pero el riesgo persiste

MÚZQUIZ, COAH.- Los incendios forestales han disminuido en las últimas semanas en el municipio de Múzquiz, informó el director de Bomberos, Valentín Elizalde Nieto, quien precisó que el siniestro más reciente dejó una afectación de 80 hectáreas de vegetación.

El funcionario señaló que, aunque la incidencia de este tipo de emergencias ha bajado, las condiciones de altas temperaturas mantienen un riesgo elevado para la propagación del fuego en zonas rurales y forestales.

Elizalde Nieto recordó además que, durante el año pasado se atendieron alrededor de 600 incendios en la zona urbana, los cuales afectaron principalmente domicilios, lo que evidenció la importancia de fortalecer las medidas de prevención.

Indicó que la colaboración de la ciudadanía ha sido fundamental para reducir el número de incendios; sin embargo, insistió en que no debe relajarse la vigilancia durante la temporada de calor.

Ante este panorama, exhortó a la población a evitar encender fogatas o realizar actividades que puedan provocar incendios, especialmente en áreas con vegetación seca.

El director de Bomberos reiteró que la prevención es la principal herramienta para proteger el ecosistema y reducir riesgos para la población y su patrimonio.