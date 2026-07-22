Reforestación en Múzquiz: mil árboles entregados por Gabriel Chaib Martínez

MÚZQUIZ, COAH.- El programa de reforestación continúa en el Pueblo Mágico de Múzquiz con la entrega de mil árboles de distintas especies durante su primera etapa, informó el ingeniero Gabriel Chaib Martínez.

El funcionario señaló que entre los ejemplares distribuidos se incluyen árboles frutales, como parte de las acciones para fortalecer las áreas verdes y fomentar una mayor cobertura vegetal en el municipio.

Indicó que la campaña busca promover la participación de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente mediante la siembra y conservación de los árboles entregados.

Gabriel Chaib Martínez destacó que el éxito del programa dependerá del compromiso de los habitantes para brindar mantenimiento adecuado a cada ejemplar.

Por ello, el funcionario estatal exhortó a la población a regar los árboles de manera constante, protegiéndolos para favorecer su crecimiento y permanencia.

Las acciones de reforestación forman parte de las estrategias para mejorar el entorno urbano y fortalecer la conservación ambiental en el Pueblo Mágico de Múzquiz.