Alistan Caminata Rosa el 19 de octubre en Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca informó sobre la realización de una marcha alusiva a la prevención del cáncer, en el marco del Mes Rosa.

Indicó que el día 19 de octubre están citados en la ciudad de Sabinas, en coordinación con el doctor Carlos Jiménez, para organizar la caminata a fin de conmemorar el Día de la Lucha contra el Cáncer.

Explicó que, en punto de las 09:00 horas, dará inicio esta actividad partiendo del bulevar Paseo de Los Leones y concluirá en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 03 de Sabinas.

Señaló que habrán de participar todos los hospitales de la Región Carbonífera en esta actividad de concientización y prevención, motivo por el cual les han solicitado portar una prenda en color rosa o blanco en torno al mensaje de sensibilización y empatía también hacia las personas que enfrentan dicho padecimiento.

Cabe señalar que, en cada uno de los municipios de la Región Carbonífera, realizan diversas actividades para prevenir principalmente a las mujeres y exhortarlas a realizarse el chequeo correspondiente a fin de no contraer la enfermedad del cáncer de mama.