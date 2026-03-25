Accidente en Múzquiz deja dos lesionados en carretera estatal 20

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un aparatoso percance vehicular se registró sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz–Boquillas del Carmen, a la altura del kilómetro 98, cerca del rancho La Babia. El incidente dejó como saldo dos personas lesionadas y una unidad de carga dañada.

De acuerdo con los primeros reportes que trascendieron, los heridos son dos transportistas originarios del Estado de Durango, quienes viajaban en dirección de sur a norte con destino a la mina La Encantada.

Ambos se desplazaban a bordo de un camión tipo torton cargado con barrenas cuando, por causas aún no precisas, el conductor perdió el control del volante.

Esta situación provocó que la pesada unidad saliera del camino y quedara peligrosamente al borde de un puente con una caída aproximada de 20 metros. A pesar del riesgo, el camión no terminó en el fondo del barranco, evitando así una tragedia mayor. Elementos de auxilio acudieron rápidamente al lugar, donde brindaron atención a los dos ocupantes del vehículo.

Debido a las lesiones que presentaban, tanto la persona de edad mayor y un jovencito, fueron trasladados de forma inmediata a bordo de la ambulancia de la caseta Los Pintos hacia un nosocomio de esta ciudad para su valoración médica.

Mientras tanto, las autoridades policiacas investigan sobre las causas del accidente, exhortando a los automovilistas y transportistas a tomar las precauciones debidas de circular por lugares que no conocen.