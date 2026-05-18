Accidente de camioneta Cadillac genera caos en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Una movilización de elementos policiacos y automovilistas se registró la tarde del domingo sobre la carretera federal 57, luego de que una camioneta se impactara contra un arbotante a la altura de la gasolinera ubicada frente al barrio cuatro.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, en el accidente participó una camioneta Cadillac color blanco, cuyo conductor perdió el control de la unidad por causas que aún no han sido determinadas oficialmente. Tras el impacto, la unidad resultó con daños materiales de consideración.

Al sitio acudieron elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la circulación vehicular, ya que el percance generó momentáneamente afectaciones en el tránsito de la transitada vía federal. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Automovilistas que circulan constantemente por ese tramo señalaron que la falta de señalamientos viales representa un riesgo permanente para quienes transitan por el sector. Indicaron que en repetidas ocasiones se han registrado accidentes similares debido a la escasa señalización y visibilidad en la zona.

Habitantes de la población hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para reforzar las medidas de prevención y mejorar la infraestructura vial en el lugar, con el objetivo de evitar nuevos accidentes y garantizar mayor seguridad para los conductores que utilizan diariamente la carretera federal 57.