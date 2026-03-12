Eliud Aguirre arranca campaña de salud en Múzquiz: descacharrización y vacunación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la presencia del Secretario de Salud, doctor Eliud Aguirre Vázquez, se llevó a cabo la tarde del pasado miércoles el arranque de campaña de descacharrización y acciones preventivas contra enfermedades transmitidas por vector, en la colonia Fonasol de esta ciudad y en coordinación con la estrategia Mejora Coahuila y el gobierno municipal.

El subsecretario de Prevención de Enfermedades, doctor Iván Moscosso, destacó en el marco teórico de estas actividades, la importancia de la colaboración de la ciudadanía para mantener espacios limpios y libres de cacharros, acúmulos de agua que proliferan los criaderos de mosquitos y la responsabilidad de llevar a sus mascotas a brigadas como estas donde se brinda atención como la desparasitación y vacunación antirrábica.

Por su parte, el Secretario de Salud, Aguirre Vázquez, señaló que, gracias al compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de estas acciones, se logró la reducción de casos de dengue de hasta un 85%, por lo cual se trabaja de manera anticipada en cada uno de los municipios.

En esta brigada se realizaron acciones de descacharrización, vacunación antirrábica de más de 100 mascotas, ectodesparasitación para perros y gatos, entrega de abate, fumigación.

También formaron parte de esta campaña el doctor Carlos Jiménez Villarreal, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 en Sabinas; el delegado municipal de Mejora Coahuila en Múzquiz, Jesús Guerrero García y, en representación de la Presidenta Municipal Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, acudió el doctor Caleb García, así como la propia ciudadanía.