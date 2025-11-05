Amplían Cobertura Sanitaria con Vacunación Militar en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En una acción coordinada entre el Sector Salud y el 14 Regimiento de Caballería Motorizado, se llevó a cabo una campaña de vacunación contra el COVID-19 y la Influenza dirigida a los elementos de la milicia.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones del regimiento que dirige el coronel Estado Mayor, Mario Noé Martínez Contreras, como parte de los esfuerzos por ampliar la cobertura sanitaria en la región.

El doctor Carlos Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 con sede en Sabinas, informó que se destinaron 200 dosis exclusivamente para los militares.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia estatal que busca proteger a los sectores más expuestos, incluyendo personal de seguridad, estudiantes y trabajadores de instituciones públicas.

Villarreal destacó que la campaña ha sido intensa y se ha extendido a escuelas, colonias y dependencias gubernamentales mediante brigadas móviles.

"Estamos llevando este modelo de atención que impulsa el Gobierno del Estado, con el objetivo de alcanzar una cobertura más amplia y efectiva", señaló el funcionario.

En el marco de esta estrategia, la Jurisdicción Sanitaria recibió un total de 15 mil dosis para combatir la Influenza y 15 mil biológicos adicionales para prevenir el COVID-19.

Las vacunas aplicadas pertenecen al laboratorio Moderna, reconocido por su eficacia en la prevención de contagios.

Además del regimiento militar, las brigadas de salud han visitado la Fiscalía y diversas instituciones educativas del municipio de Juárez, Coahuila.

Con estas acciones, se busca fortalecer la inmunización comunitaria y reducir los riesgos de propagación de enfermedades respiratorias en la temporada invernal.