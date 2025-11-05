Laura Jiménez presente en evento deportivo de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de este pasado miércoles, mediante rueda de prensa, se anunció la Carrera Pedestre Urban Trail Run Múzquiz 2025 que organiza el profesor Urbano Flores Rodríguez.

En dicho evento realizado en el parque Recreativo La Cascada, se contó con la presencia de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez como anfitriona, además en representación del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, asistió la subsecretaria de turismo en la Región Carbonífera, Profesora Diana Guadalupe Haro Martínez.

Se informó que a la fecha se tienen registrados oficialmente 503 atletas provenientes de diversos estados de la República Mexicana, la Unión Americana y municipios de la entidad Coahuilense.

Esta es la 6ª. Carrera que se realiza en el Pueblo Mágico de Múzquiz en diversas categorías esperando que dicho acontecimiento deje una derrama superior a los 2 millones de pesos en esta ciudad.

Cabe señalar, dicho evento se ha consolidado como uno de los encuentros deportivos más representativos del Norte del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La alcaldesa expresó que, esta carrera impulsa la activación física, la convivencia y el turismo, pero también representa una importante derrama económica para el municipio, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios locales y prestadores de servicios turísticos.

"Múzquiz es un Pueblo Mágico que se distingue por su riqueza natural, su historia y la calidez de su gente por ende, El Urban Trail nos permite compartir esa identidad con México, al mismo tiempo que fortalece nuestra economía y nuestro sentido de orgullo," comentó la edil.

Durante el evento se realizó un reconocimiento a los integrantes del Comité Organizador, por su entrega y profesionalismo en la preparación de esta edición, así como a las empresas patrocinadoras y aliados que año con año hacen posible su realización, reafirmando su compromiso con el desarrollo deportivo y turístico del municipio.

El Urban Trail recorrerá rutas emblemáticas que combinan zonas naturales, espacios históricos y senderos comunitarios, brindando a los corredores una experiencia única en contacto con el entorno y la cultura local.

La alcaldesa invitó a la ciudadanía a participar como corredores, voluntarios o asistentes, para vivir un fin de semana que celebra la unión, la salud y el orgullo de ser muzquenses.