Óscar Ríos Ramírez entrega mil árboles en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, se sumó este sábado a la campaña estatal "Verde Verde 2026", impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la entrega de mil árboles frutales y de sombra que serán plantados en viviendas y distintos espacios del municipio.

Durante el arranque de la jornada, el Presidente Municipal destacó que este programa refleja el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para desarrollar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el cuidado del medio ambiente.

En el evento participó Ulises Cárdenas Herrera, representante del gobernador y coordinador municipal de Mejora Coahuila, quien afirmó que, además de impulsar la seguridad, la competitividad y el desarrollo del estado, la administración estatal mantiene un compromiso permanente con la protección del entorno natural como una inversión para las futuras generaciones.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para preservar los recursos naturales y participar en las acciones de reforestación, al señalar que la coordinación entre sociedad y gobierno ha sido fundamental para consolidar a Coahuila como un estado más fuerte y sustentable.

Por su parte, Óscar Ríos Ramírez agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para llevar la campaña a San Juan de Sabinas y reconoció la participación de la iniciativa privada. De manera especial, destacó la colaboración de la familia López Gámez, de Transportes López, por apoyar con el traslado de los mil árboles desde Saltillo hasta el municipio.

Al arranque de la campaña asistieron autoridades militares y civiles, funcionarios estatales y municipales, así como cientos de ciudadanos que acudieron a recibir los árboles previamente solicitados. Con esta estrategia, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal refrendaron su compromiso de fortalecer las áreas verdes y promover un desarrollo sustentable en beneficio de las futuras generaciones.