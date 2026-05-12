Ramiro Flores Morales destaca la obra de Diana Martínez Cárdenas en Sabinas

SABINAS, COAH.- En el marco de las actividades por el 25 aniversario del Taller de Historia de Sabinas, su presidente el Profesor Ramiro Flores Morales confirmó la presentación del libro "Novedades de la Decena Trágica", obra de la investigadora saltillense Diana Martínez Cárdenas, programada para este miércoles a las siete de la tarde.

De acuerdo con Flores Morales, la autora acudirá como invitada especial para compartir con el público una investigación que aborda uno de los episodios más trascendentales y violentos de la historia política de México: la llamada Decena Trágica, ocurrida entre el 9 y el 19 de febrero de 1913. El historiador explicó que el texto profundiza en la traición contra el entonces presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, quienes fueron obligados a renunciar antes de ser asesinados el 23 de febrero de ese mismo año.

El promotor cultural destacó que la obra ofrece una visión renovada y documentada sobre los acontecimientos que marcaron el derrocamiento del gobierno maderista, considerado uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional. Añadió que la autora ha desarrollado un importante trabajo de investigación relacionado con la familia Madero y el contexto político de la Revolución Mexicana.

Flores Morales recordó además que no es la primera ocasión en que Diana Martínez Cárdenas participa en las actividades del Taller de Historia. Señaló que meses atrás presentó una publicación dedicada a Sara Pérez Romero, esposa de Madero, en la que se resaltó el papel fundamental que desempeñó como acompañante e impulsora del movimiento revolucionario.

Finalmente, el historiador invitó a la ciudadanía interesada en la historia de México a asistir a la presentación literaria, al considerar que este tipo de actividades fortalecen la difusión cultural y permiten acercar al público a investigaciones especializadas sobre hechos que marcaron el rumbo del país.